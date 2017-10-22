嚇！保時捷把賓士車撞「入厝」 男屋主：巨響以為發生地震

車速很快的保時捷休旅車把停在民宅騎樓的賓士車撞進屋內，警方到場調查。（記者王俊忠攝）

2017-10-22 13:31

〔記者王俊忠／台南報導〕今天中午，南市安平區傳出一起離奇車禍！駕駛保時捷休旅名車的男子，在建平十一街、永華三街口先撞到兩輛機車，其中一婦人騎士腳受傷，肇事車男駕駛疑肇逃、緊張加速逃離，又在建平十一街、文平路口把一輛停在騎樓的賓士車撞破鐵捲門「入厝」。男屋主心有餘悸地說：「聽到巨大撞擊聲，以為發生地震了！」。

車速很快的保時捷休旅車把停在民宅騎樓的賓士車撞進屋內。（記者王俊忠攝）註，請將車牌馬賽克，謝謝

受害男屋主說，當時他與家人都在二樓煮飯，幸好一樓沒有人，那不曾聽過的巨大聲響，還以為發生地震了，聲音過了一秒後，聽到屋外有很多人在喊叫，才知道樓下出事了，下樓一看，簡直令人傻眼，他的賓士車原本停在門外騎樓上，大門鐵捲門還拉下關著，肇事的休旅車硬是把他的賓士車推撞破鐵捲門，賓士愛車遭撞進一樓屋內，車頭、車尾都被撞爛了！真沒遇過這「撞況」，當然要向保時捷車主求償。

車速很快的保時捷休旅車把停在民宅騎樓的賓士車撞進屋內。（記者王俊忠攝）

警方初步調查，保時捷男駕駛先在安平區建平十一街、永華三街口撞到兩輛機車，其中一名準備買午餐的婦人騎士腳受傷送醫，男駕駛未停車、可能是肇事逃逸，一時緊張，高速駕車從建平十一街東向西行駛，一直到文平路口時失控撞上停在路口民宅騎樓的賓士車，保時捷車內的安全氣囊都撞破。

保時捷休旅車前座的安全氣囊都爆開。（記者王俊忠攝）

警、消單位獲報到場，肇事男駕駛說胸悶、無其他外傷，意識清楚，救護車仍將他送醫治療；警方表示沒聞到男駕駛身上有酒味，但仍會到醫院為男駕駛做酒測，進一步調查其涉嫌肇事逃逸等責任