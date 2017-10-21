導航又出包！新營警靠「電線桿」尋人助脫困

2017-10-21 11:36

〔記者楊金城／台南報導〕導航又出包！新營警靠「電線桿」定位搜尋，助車主脫困。

新營警分局果毅派出所副所長蔡宗陵獲報有民眾在柳營山區迷路，且車子卡在邊坡，前面沒路了，請求警方協助。

原來是車主謝姓女子昨天下午3點從福高柳營交流道下高速公路後，欲沿著台174線，到東山喝咖啡，但因為太依賴衛星導航，被導進偏僻山林。

因謝女在山區的手機收訊斷斷續續，員警一邊安撫情緒，一邊請她查看提供附近有無明顯地標，但在前不著村、後不著店的地方，謝女迷糊，警方也只能像無頭蒼蠅滿山找，最後是靠著一根電線桿上的號碼，員警向台電詢問，研判可能位置在東山區嶺南里水雲附近山上，再找了約1小時，終於在高約500公尺，僅2、3米寬度的產業道路上找到謝女，警方通報吊車業者上山拖救，一度被樹木卡住，還得下車鋸樹開路，吊車業者直呼：「這一趟還真坎坷，有夠難走」。

家住台南市區的謝女說，以為有導航帶路就萬無一失，沒想到竟在山區迷路，感謝警方即時救援，結束歷時3小時的迷途記。

新營分局今表揚果毅所，蔡宗陵表示，這幾年來常有因導航出包，導致車主受困山區的案例，建議民眾以後到山區，可先行上網搜尋重要道路，或是現地詢問路人比較保險，如受困山區切勿緊張，搜尋附近明顯地標或景物，以利警方搜尋救助。