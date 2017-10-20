台大潑酸兇殺案1死3傷 傳兇嫌求合遭拒行兇自刎

台大校園內20日凌晨驚傳潑灑不明液體事件，張嫌持刀自刎十多刀後還朝頸部傷口潑酸，死意堅決。（記者黃耀徵攝）

2017-10-20 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕台大校園今（20日）凌晨驚傳學生遭到疑似硫酸液體潑灑的凶殺案，造成1死3傷，轄區員警獲報到場調查後，發現死者為25歲的張姓台科大畢業生，傷者分別是台大的謝姓及駱姓學生，還有谷姓女保全，外界雖傳出起因疑似為「情殺、爭風吃醋」等因素，但警方強調目前案情尚在調查中，目前已知張男與謝男曾是情侶關係，兩人曾交往2到3年，近日協議分手後，疑似因張男想復合遭拒，才引發這起憾事。

這起事件約莫發生於19日深夜，當時張姓台科大畢業校友疑似因感情糾紛找謝姓台大研究生談判，張男到台大研一女宿舍前堵人時，謝男與駱男剛好走出宿舍，3人就在保全室前交談，後來卻因故發生口角，沒想到張男竟拿出裝有強酸液體的預藏玻璃罐往謝身上潑灑，當時在一旁的駱男以及前來勸阻的谷姓女保全也遭波及。

台大校園驚傳潑溶液事件1死3傷 疑情感糾紛惹殺機

張男在潑灑完不明液體後，更拿出預藏的水果刀往謝男身上砍，謝男在驚慌下一路逃竄，並在繞了半圈到大一女舍與研一宿舍中間走道時不支倒地，張男以為謝男已死，隨後半跪在地持刀自刎。有媒體報導提及，法醫初步相驗指出，張嫌身體與四肢並無其他刀傷，傷口全部集中在右頸，估計至少自刎10刀以上，且隨即持酸液朝著頸部潑灑，讓傷口擴散並融化。

死意堅決！台大潑酸案 張嫌自刎10多刀還朝傷口潑酸

消防局則是在今日凌晨約零時12分接獲報案，指捷運公館站的二號出口後側的台大研一女舍大門口發生案件，並緊急派員前往處理，轄區北市警大安分局羅斯福路派出所也派員前往現場，到場時發現張男已失去生命跡象，謝男身體則是傳出全身有60%的皮膚大面積遭灼傷，被波及的谷姓女保全因閃避不及，包含右臉、右手、大腿也都被灼傷，兩人都被送往醫院進行急救，其中謝男因傷勢嚴重、目前仍在急救中，至於駱姓男學生雖然也遭波及，所幸因傷勢不重，經自行就醫後已返回休養。

大安分局副分局長黃國珍於今上午出面說明時表示，事件發生時間為0時8分，接到報案為0時15分。調查發現，在張男背包中還藏有一支電擊棒，以兩罐玻璃罐裝強酸液體，目前在其家中及現場都未發現張男留有遺書。針對網傳有學生聽到，事發時有女生叫聲，警消以及校方人員都表示，命案當下傳出的女聲，人還沒找到，現仍在持續調查。

台科大張男宿舍前堵人 潑酸後還拿刀追砍謝男

至於案發起因，警方強調目前也還在持續調查中，有媒體消息則指出，據警方調查，張男與謝生曾是情侶關係，兩人曾交往2至3年，但在約2週前因雙方感情出現問題協議分手，之後張男要與謝男復合卻遭拒絕。

台大潑酸事件 男子「求合」不成行凶

針對潑灑液體的部分，警方表示有可能是硫酸，但進一步確認需要由鑑識中心進行專業評估。針對已死亡的張男，檢方在徵得家屬同意後，也於今下午進行遺體解剖，要釐清張男生前有無施用藥物或酒精等狀況，才導致行為失控。

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鑑識人員抵達現場，進行蒐證，隨後將死者遺體運往二殯。（記者黃耀徵攝）

台大校園內20日凌晨驚傳潑灑不明液體事件，警方趕赴現場進行調查。（記者黃耀徵攝）

台大校園內20日凌晨驚傳學生被潑不明液體事件，造成1死3傷慘劇，台北地檢署檢察官李彥霖（左）前往第二殯儀館相驗。（記者簡榮豐攝）

台北地檢署檢察官陳立儒前往第二殯儀館對死者張男進行相驗。（記者簡榮豐攝）

台大校園內20日凌晨驚傳學生被潑不明液體事件，造成1死3傷慘劇，目擊證人至第二殯儀館作證。（記者簡榮豐攝）

台大學生被潑不明液體事件，謝男用來裝疑似酸液的玻璃瓶。（記者姚岳宏翻攝）

台大潑酸案，謝男拿來刺人及自刎的水果刀。（記者姚岳宏翻攝）

女生第一研究生宿舍前還留有焦黑的衣物碎片，現場拉起封鎖線等待鑑識。（記者劉信德攝）