散步迷路走10K腿軟 警消助90歲勇腳翁返家

2017-10-17 17:23

〔記者余衡／新北報導〕高齡90歲的鍾姓老翁，昨天深夜11點多，被人發現臉色蒼白倒臥新北市樹林區柑園街、田尾街路口，民眾以為他突發急病立刻打119報案，柑園消防分隊隊員王盈翔、顏瑞呈趕抵將鍾翁扶起，見他滿頭大汗趕緊給予補充飲水，詢問鍾翁從何而來、要去哪裡，他語焉不詳頻頻重覆「自己走到腿軟、家住公車總站附近」，兩員在他口袋中發現身分證，於是轉報110協助。

在轄內巡邏的柑園派出所所長董冠延、員警游鎮宇獲報，到現場後確認鍾翁家住三峽大德路某處社區大樓，研判他外出散步迷失方向，又沒有熟記親人聯絡方式，一時緊張才會走到約10公里外的樹林、土城交界處，立即派員前往社區尋訪家屬，並用巡邏車將鍾翁先載回派出所休息。

鍾翁子女趕往派出所見到老父，總算放下心頭巨石、再三感謝警方。家人說，老父親平常就愛在社區周圍散步，雖然已是高齡，但對人事物仍保有好奇心，每逢領了敬老津貼，就會到處走走看看，昨天早上7點多他出門後便失去音訊，家人焦急四處尋找未果，深夜接獲警方通知，沒想到老父竟然從白天走到晚上，一個人走了這麼遠，直叫人心疼，以後不會再讓老父獨自外出。

警方呼籲家中有長輩的民眾，儘量多抽空關懷陪伴，若遇長輩欲外出，除了儘量陪同，也可善用現今智慧型手機或GPS定位系統，可避免長者迷路情況發生。

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