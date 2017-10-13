偷軍史館武士刀闖總統府砍憲兵 呂軍億求刑7年

偷軍史館藏武士刀、攻擊總統府憲兵的51歲兇嫌呂軍億，台北地檢署今依殺人未遂等罪將他起訴，具體求刑7年。（資料照，記者劉信德攝）

2017-10-13 10:20

〔記者錢利忠／台北報導〕攻擊總統府憲兵的51歲兇嫌呂軍億，想在總統府頂樓升中國五星旗，今年8月從軍史館竊取刀柄鑴刻「南京役一○七人」的「百人斬」武士刀，闖入總統府西大門後，砍傷阻擋他的義務役周姓憲兵頸部，被依殺人未遂等罪聲押獲准；台北地檢署認為他僅因政治理念就犯案，並合理化自己的犯行，今依殺人未遂等罪將他起訴，具體求刑7年。

呂男曾在羈押庭上向法官說：「我今天衝進總統府，會死在總統府裡面」、「我沒有準備要活」、「我主觀認為以蔡英文為首要目標，但是阻擋我的人，我也要攻擊他們，不要讓他們阻擋我」；法官因此認定他有反覆實施犯罪之虞，裁定羈押；他今天被起訴後，預計今天下午將移審。

總統府今年8月舉辦員工活動，總統蔡英文要出席府內活動時，呂男突然手持武士刀從府後方西大門闖入，砍傷在西大門站哨的憲兵，隨即被其他維安特勤人員制伏；蔡英文獲報後，指示總統府秘書長吳釗燮赴醫院探視受傷憲兵。國防部長馮世寬也指出，要表揚周姓二兵英勇擋刀的表現，並對他受傷一事，代表國防部向他的家屬說抱歉。

檢警調查，曾做過污水處理相關工作的呂男，無業、無前科，老家在北市北投區，曾因企圖向總統府陳抗而被憲兵制止；案發當天他先持鐵鎚敲破軍史館展示櫃玻璃，竊取館藏武士刀後，翻越總統府西大門矮圍牆，持刀攻擊站哨的周姓憲兵，警方在他的隨身包包內，發現五星旗及絕筆信。

檢警勘查其絕筆信中提及：「這是效法王偉烈士的精神，敢於亮劍，刺刀見紅…盼習大大能看到這是命令！徹底執行。我呂軍億死得起。祝願中華民族繁榮昌盛，綠水青山就是金山銀山，早日完成中國統一。」據悉，呂男傾中色彩明顯，今年6月1日，曾以本名在網路留言：「向偉大的毛哲（正確應為：澤）東主席敬禮...」。

呂男作案兇刀為軍史館藏，據傳是南京大屠殺期間，日軍兩少尉向井敏明和野田毅所使用的其中1把，兩人分別斬殺106及105人，該刀來源據說是1945年冬天，國民黨第16軍22師輜重兵營營長的余鴻成，奉命去河北定縣接收日軍第一旅團軍馬，日方上繳10把軍刀，其中1把刀刃近護手處的銅制夾刃上刻有「南京之役殺一○七人」的武士刀，可說是日軍侵華時期的屠刀。

據傳，該把刀靈異傳聞不少，甚至牽涉88年發生的軍史館姦殺命案，當時就讀景美女中2年級的張姓女學生，到軍史館查閱軍訓課資料時，遭值班的陸軍士兵郭慶和殺害性侵，郭落網後據說曾辯稱「是武士刀冤魂要我做的」。

犯下軍史館姦殺案的郭慶和，承認見張女瘦弱可欺，誘騙張女到3樓館長室企圖性侵，因張女極力掙扎，他才將張女勒斃、姦屍後，用垃圾袋包住屍體棄屍在當時台北縣板橋市與土城市交界的五權公園；88年8月3日，郭慶和依軍法殺人罪槍決伏法。