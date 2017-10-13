搶錢後捐100元給愛心箱 罪惡感是不是小一點

2017-10-13 10:13

［記者楊政郡／台中報導］36歲江姓男子今年5月在北屯區統一超商某門市飲用大鵰酒後，持玩具長槍恫嚇鍾姓駕駛交出皮夾，取走1900元。約1小時後又在另一門市內，上半身赤裸露出刺青，僅著迷彩短褲，以手抓住劉姓顧客頸部要求交出皮夾，取走1500元，警方據報到場逮捕江嫌起出3100元，江嫌辯稱搶到錢後有捐100元給愛心箱，檢察官依強盜、恐嚇取財、公危等罪起訴。

起訴書指出，江嫌在106年5月25日深夜，於北屯區統一超商豐瑞門市飲用大鵰酒加啤酒後，借酒壯膽，持玩具長槍（不具殺傷力）敲打超商門口小客車駕駛座玻璃，持槍瞄準鍾姓駕駛，恫嚇交出證件及皮夾，鍾某不敢抗拒而交出皮夾，江嫌取走現金1900元，空皮夾又丟回給鍾姓駕駛，然後騎機車離去。

約1個多小時後江嫌又在統一超商松豪門市，走到劉姓顧客旁，以手抓住劉某頸部，因江嫌上半身赤裸露出刺青，僅著迷彩短褲，劉不敢反抗而交出皮夾，江嫌取出1500元現金，此時警方已據報到場，當場將其逮捕，查扣身上現金3100元。

而同年6月19日深夜江嫌又在酒後，開小貨車經過東區某咖啡店，因江嫌認為劉姓駕駛內白姓乘客「瞪」他，竟下車就毆打白某至多處挫傷，然後又手持拔釘器，作勢毆打劉姓駕駛，劉某棄車逃跑至馬路對面，江嫌才離去，警方據報到場，江嫌也步行返回現場，獲得同意後帶回警局說明案情。

江嫌對於搶1900元說他沒印象有拿錢，而恐嚇取得1500元說他只是講話大聲，問他皮夾的錢真假，拿出1500元後，他買了一包菸，又把100元投入愛心箱，剩下的放自己口袋，要等劉來找他再還錢。檢方發現江嫌在胡扯，依強盜、恐嚇取財、公危等罪起訴。