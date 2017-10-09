男大生任國小課輔志工 竟偷摸5男童「雞雞」被判刑

2017-10-09 12:01

［記者楊政郡／台中報導］中部某國立科技大學施姓男大生，因修習社會服務課程學分，102至105年4月到太平區某小學擔任學生課輔志工，竟傳出強摸男童「雞雞」、擁抱、親吻，台中地院審理認定2男童被害情節符合強制猥褻，判處施男4年徒刑，其餘3童僅夠成性騷擾，只是短暫、輕碰，男童反抗即停止，此部分3童及家屬都不提告。

判決書指出，施姓男大生為完成該校社會服務課程學分，到台中市太平區某國小擔任課後輔導志工，竟連續對10至12歲男童強制猥褻。104年9月間2次帶10歲男童甲到其住處以電腦播放色情影片觀看，趁甲童操作電腦，強行以手觸碰陰莖，甲童言語制止並以手推、撥表示抗拒，施又從後環抱並親吻甲童臉頰，強制猥褻得逞。

102年9月起至103年6月某日（乙童三年級期間），在某國小教室內，為乙童進行課後輔導，以手觸碰乙童陰莖，經乙童以手推、撥表示抗拒，仍接續觸碰陰莖。乙童就讀五年級（已滿12歲），把乙童帶到其住所，播放色情影片給乙童觀看，又誆稱玩遊戲將乙童雙手綑綁，企圖親吻嘴巴未果，趁乙童坐在椅子上，強行以手觸碰陰莖，經乙童言詞表示抗拒，仍接續以手觸碰。本案在105年4月甲童老師，發現施男的Facebook社群網站網頁，張貼多名男童穿著清涼照片，嚇然發現甲童在其中的照片，察覺有異，深入調查發現上情。

另有丙、丁、戊3童及家屬出面指述疑似遭施男強制猥褻，但法官調查被害男童陳述，施男都是偷摸一次，被害男童拒絕後即停止，此行為屬性騷擾，尚不構成強制猥褻，經詢問3童及其家屬皆不提告，此部分判決公訴不受理，至於上述對兩童強制猥褻行為，判處4年徒刑。

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