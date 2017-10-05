李婉鈺事件 麵攤老闆出面接受道歉「沒事了」

2017-10-05 21:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市議員李婉鈺趕中秋烤肉攤，因酒醉動手，意外惹惱板橋區長江路麵攤老闆、兒子，麵攤老闆林姓男子今天說，因為他的麵攤在洗車場前，當天向洗車場借地方烤肉，但烤到一半，發現議員李婉鈺走進來，說了沒幾句，李婉鈺開始推他的兒子，還抓住他脖子，眾人要她不要動手，但她還是叫罵，只好報案處理，但李婉鈺道歉後，林家父子已不願追究。

李婉鈺在影片中，推打林姓男子，直叫「叫他來！」，現場女子見李婉鈺動手，出聲制止，但爛醉的李婉鈺對旁人制止毫不理會，助理出面勸阻她，也被她推開；因李婉鈺對現場多人動手，麵攤老闆出面制止，現場有人說不要動手動腳，李婉鈺還驚訝道出「是我動手動腳」，現場烤肉民眾則錄下她的醉行。

當天被李婉鈺勾脖、拍打臉、肩的林男說，當時要李婉鈺不要動手，但她喝酒醉了不聽，眾人只好報警；林男說，當時李婉鈺應喝多了，認為她不是故意動手，原本就沒有提告打算，但並不清楚誰向媒體投訴李婉鈺失序情況。

麵攤老闆說，李婉鈺不僅4日打電話道歉，今天稍早也親自上門道歉，他對於道歉內容細節不願透露，只說雙方都說好了，希望大事化小；海山警分局說，警方到場時，沒人受傷、提告，當時李婉鈺也隨即由助理攙扶上車離開。

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