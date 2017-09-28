李新死前最後一面 與10樓鄰居「對眼」後墜樓

2017-09-28 17:13

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨籍台北市議員李新，今清晨5點多，在前妻位在台北市安和路的住處墜樓，臉部著地身亡，得年64歲，他死前還曾與住在10樓的鄰居對望數秒；檢警相驗現場並在派出所及二殯開臨時偵查庭，訊問李新的前妻及前妻胞姊後，認定沒有他殺嫌疑，家屬對死因也沒意見，依程序採集李新的毛髮及血液送驗，釐清有無酒精及毒物反應後，將遺體暫存二殯。

檢方查出，今早5點多，李新從前妻11樓住處的小房間窗戶爬出，站在10樓的雨遮上，當時住在10樓的施姓男子，因失眠坐在家中客廳，聽到陽台外傳來「碰」一聲，以為有小偷，便走到陽台窗戶查看，施男看到窗外有黑影，打開窗戶後，驚見李新站在10樓外牆的冷氣室外機安裝架上，手抓著一旁的欄杆。

施男向檢警表示，他打開窗戶時見到李新攀爬在大樓外牆上，手還抓著欄杆，一度與李新「對到眼」，他立即跟李新說：「你這樣很危險，要不要幫你？」但李新的眼神呆滯，沒回他的話，沒幾秒手就放開欄杆，從10樓高的外牆上墜落地面。

施男被李新突如其來的舉動嚇傻，立即衝到1樓找大樓保全查看，保全見狀後立即通報警消，並打對講機至李新前妻住處，詢問家中有沒人消失；李新前妻一大早還沒睡醒，一度聽不太懂保全的問題，直到查看李新所住的小房間，發現李新不在，才心頭一顫，與保全一同到樓下查看，確認墜樓者的確是李新。

李新的前妻及胞姊向檢警指出，李新平日與妹妹同住，上週四李新妹妹出國，擔心沒人照顧李新，李新才借住她們家；李新前一晚並沒有喝酒，也沒有發生吵架等情事。

檢警勘查李新暫時借住的小房間，發現桌面上有精神科醫師所開的藥物，調閱李新的病歷後，發現李新有固定到身心科相關門診看診的紀錄；此外，桌面上還有一本筆記本，內頁有李新隨筆寫下的文字，包括提到要兒子孝順母親、他對不起大家等看似情緒低落的文字。

檢警相驗李新的遺體，發現李新頭部正面著地，臉部骨頭碎裂呈現「平坦」狀，其手部因墜樓時趴地，有多處撞擊傷勢；經比對施姓目擊者及李新前妻、胞姊等說詞後，並調閱李新的病歷，認定李新並無他殺疑慮，將遺體暫存二殯，等待檢體化驗報告出爐後再發還家屬。

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