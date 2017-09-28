北市議員：李新暴瘦7公斤 曾苦惱「嚴重睡眠問題」

台北市議員李新28日清晨驚傳在前妻的台北市安和路11樓住處墜樓，鑑識人員到場採證。（記者簡榮豐攝）

2017-09-28 10:17

〔記者郭安家／台北報導〕人稱「新哥」的國民黨台北市議員李新今早於前妻家墜樓，台北市議員紛紛感到錯愕。談到李新近況，幾位議員坦言，李新近日曾說自己有「嚴重睡眠問題」，看醫生、吃藥沒用，還暴瘦7公斤，也因此上週「搬回去」，未料今早發生憾事。

李新與元配離婚3年，他日前大方承認和美體考究國際股份有限公司董事長郭新政交往。

親近李新的台北市議員則表示，李新曾對他們說，自己身體不行、暴瘦睡不著覺，吃安眠藥、看醫生也沒效果，可能受身體影響，「他不是悲觀的人」，但上週整個人感覺不像以前開朗、正向思考，上週李新因身體的關係「搬回去」前妻住處。

另一位親李新的議員則驚訝，李新怎麼變這麼瘦，李新才坦言自己暴瘦7公斤，並坦言自己有嚴重睡眠問題。

與李新同一個質詢組的國民黨議員汪志冰、戴錫欽受訪則坦言，聽過李新反映自己身體狀況，由於台北市議會上週開議、台北市長柯文哲施政報告，本週起則是一連串市府各局處質詢，開議第3天，李新向他們反映身體狀況，希望他們多擔待、cover質詢時間，他們給予支持希望李新積極看醫生、病情好轉。

如今，汪志冰難過說，李新是敢衝的人、很有大哥風範，平常也把質詢時間挪出來給她和戴錫欽用，李新這樣一走，對國民黨、質詢組都是一大損失；「我在民國86年新黨時代認識他，緣分很深...。」

稍早議長吳碧珠受訪則說，真的很難過，她會和議會秘書長討論如何協助家屬處理後續事宜，她現在心情很亂，因為昨天還和李新聊得很好。