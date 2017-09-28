麵店老闆拚到洗腎 竟被無良包商騙走190萬裝修費

2017-09-28 00:20

［記者廖淑玲／雲林報導］虎尾光復路一家有50多年歷史的老麵店裝修歇業，傳出被捲款潛逃近200萬元，加上其他被騙的小承包商領不到工資及材料費總數約320萬，讓老主顧痛罵詐騙裝修工程費的蔡姓男子「沒天良」。

蔡姓男子天天到虎尾一家麵攤吃麵，博得老板信任後將麵店重新裝修工程交由他負責，未料蔡男竟中途捲款潛逃，原本應該在本週完成的工程卻全部停擺，讓一星期要洗腎4天的賣麵老闆林學雄欲哭無淚，自責「好人嘸通做」。

大學畢業後就和父親一起賣麵的林蔚鈞說，他們每天從凌晨3點就要開始備料，工作相當辛苦，因為想要提供老顧客好一點的用餐環境，才整修老舊店面，結果碰上沒良心的工頭，吞掉大家的錢，真的是「知人知面不知心」，這下子不知道要賣多少碗麵才能賺回？

父母親的「林記切仔麵」麵攤原本在虎尾民權路上，後來搬到虎尾光復路，便宜又真材實料，是虎尾街頭相當受歡迎的路邊攤，林學雄接手後和妻子認真打拼，甚至因為過於勞累，7年前因腎臟嚴重萎縮被迫洗腎，但他依然忙於工作，而小麵攤前經常大排長龍。

近2年來因為蔡姓男子天天到麵攤吃麵，加上他是「做板模」的，提及他可以幫忙承攬裝修工程，林學雄才想到重新裝修，讓消費者有一個比較好的用餐環境，起初蔡男估價130萬後來追加到190萬元也如數答應付款，在8月13日歇業施工，協議1個月後完工，就完全交由蔡男「發落」。

林學雄基於信任未多查證，將所有餘款交予蔡男後，到本月21日發現蔡男電話打不通，到其租屋處才知道他搬離，再與其他小包連絡才知道蔡男未付款，眾人始知蔡男捲款潛逃，林學雄說，當天就是他人生第二次的「921大地震」，讓他欲哭無淚，眾人求償無門今天已向法院提告要求蔡男出面負責。