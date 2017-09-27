「沒讓我高潮就打你」渣男硬上女友還逼借40萬

2017-09-27 21:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事酒店經紀的陳姓男子，以介紹演藝圈、酒店工作為由，邀20多歲的女子小婷（化名）自中部北上工作，兩人同居交往，但陳男卻吃味女友與酒店客人過從甚密，不但痛毆女友，還逼她向家人借款40萬元，甚至「硬上」性侵，恫嚇「沒讓我高潮就打你」，新北地檢署今依強制性交、傷害、恐嚇罪嫌將陳男起訴。

去年7月，32歲的陳男從南投將小婷載到其新北市板橋住處，因陳男帥氣看起來又有點「壞壞的」，很吸引小婷，兩人開始交往，陳男並介紹小婷到酒店工作，去年9月，陳男懷疑小婷愛上酒店客人，三度拳打腳踢，還拿熱水潑灑小婷頭、腳，並恐嚇小婷向家人借款40萬元，不然就殺了她，還向小婷友人聲稱要索討小婷父親的300萬元遺產。

去年10月1日，小婷家人向警方報案，指小婷被拐失蹤，此舉又惹怒陳男，要求小婷在臉書張貼澄清啟事：「由於跟家人溝通有所瑕疵，導致陳○○先生名譽受損…還陳○○一個清白！」不然就砍殺她，兩天後又持菜刀、球棒恫嚇：「如果沒有做愛做到讓我有高潮的感覺，將以槍或球棒毆打你」，強制性交得逞，小婷這才如夢初醒，選擇不再隱忍，翌日上午逃出男友住處報警。

不過，陳男到案後否認打人，辯稱兩人吵架拉扯，小婷因此受傷；也否認逼迫女友向家人借錢，指稱這些錢都用在幫小婷買衣服、化妝品，因為「她做酒店小姐需要裝扮」；另說當天兩人吵架沒嘿咻，不承認性侵小婷。

但小婷友人與家人指證歷歷，證明小婷曾向他們借錢，電話裡的聲音也很奇怪，跟平常的她不一樣，加上小婷下體驗出陳男DNA，並出現創傷後壓力症候群，陳男供詞因此不獲採信。