中秋近中國漁船蠢動 越界捕撈遭我海巡查獲

中國漁船蠢蠢欲動越界捕撈。（澎湖海巡隊提供）

2017-09-26 13:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋佳節將屆！市面上民生用品需求量大增，對岸中國漁船也蠢蠢欲動，越界進入澎湖海域非法捕撈，澎湖海巡隊自辦「護永專案-威力掃蕩」專案勤務，今日在西嶼小門西22.1海浬處查獲中國「閩東漁61565號」越界捕撈帶案扣回。

澎湖海巡隊調查指出，由於中秋佳節將屆，連日海象趨於平穩，中國漁船心存僥倖心態，趁機進入澎湖海域24浬處違規作業，澎湖湖海巡隊自辦「護永專案-威力掃蕩」專案勤務，今日上午5時50分在小門西海域，發現中國「閩東漁61565號」未經許可，擅自進入澎湖海域違規作業，經廣播數次命其停船，遂派優勢警力登臨檢查，後續押返隊部調查。

由於中國「閩東漁61565號」被查獲時正在拖網捕漁，巡防艇廣播3次後，「閩」船不予理會，海巡人員以強靠方式登船檢查，經查「閩」船為拖網作業漁船，查獲漁量約300公斤，為進行更深入的調查，後續將「閩」船押返隊上偵辦，經初步調查「閩」船上以陳姓船老大為首共計7名船員，船老大向海巡人員表示，不知道船位已經越界，但海巡人員蒐證影帶顯示「閩」船越界拖網罪證確鑿。

時序已近中秋，澎湖海巡隊為有效嚇阻中國漁船乘機在佳節前越界捕撈漁獲，加強部署巡防艦艇於目斗嶼、小門、花嶼及七美海域巡邏及巡防艇常態進駐七美南滬港，節省航程就近處理海上案件，期以綿密警網，遏止中國漁船越界捕魚。

澎湖海巡隊查扣越界中國漁船，先要求海拋漁獲。（澎湖海巡隊提供）