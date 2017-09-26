上節目爆料劉建國感情 鍾小平、秦慧珠挨告不起訴

2017-09-26 11:46

〔記者錢利忠／台北報導〕立委劉建國去年與新北市議員李婉鈺捲入床照風波後，台北市議員鍾小平、秦慧珠，分別上談話性節目驚爆秘辛，接連爆料劉建國曾與同黨立委蕭美琴、陳瑩爆發三角戀，鍾小平還透露劉建國曾與立委蘇治芬談過戀愛，鍾、秦因此遭劉建國提告妨害名譽；台北地檢署認為此事可受公評，今將2人不起訴。

去年5月，李婉鈺在臉書PO床照曬恩愛，照片中她穿睡衣，素顏躺在鬍鬚男的臂膀上，被眼尖網友認出鬍鬚男就是曾與李傳過緋聞的劉建國；李婉鈺當時還大方地向媒體承認曾與劉建國交往4年，談話性節目也拿兩人的過往情史出來談論。

鍾小平上「54新觀點」節目時，爆料劉建國曾與蘇治芬談戀愛；秦慧珠則在「新台灣加油」節目中，提到劉建國曾與蕭美琴、陳瑩等美女立委傳出三角戀及劈腿等傳聞。

劉建國不滿鍾小平、秦慧珠在節目上公開談論他的感情世界，控告兩人妨害名譽；鍾、秦出庭時均否認妨害名譽，指在節目上爆料的相關內容，週刊都已報導過，並非空穴來風。

檢方認為，劉建國身為民代，屬於公眾人物，所作所為會影響社會風氣，認為劉建國的言行應為社會表率，關於他的感情世界，是否具有誠信，民眾有權利知道，因此認定此事可受公評，認定鍾、秦的罪證不足。