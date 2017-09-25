中山高北上204K傳5車追撞事故 2車摔落邊坡3傷

肇事貨車又追撞慢車道的小客車。（記者陳冠備翻攝）

2017-09-25 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕國道中山高北上204公里彰化路段傳出5車連環追撞意外，先是2輛車擦撞波及另外3輛車，其中2輛車還摔落邊坡，駕駛一度受困，總共造成3人受傷。

根據《TVBS》快訊，國道中山高北上204公里彰化路段，由於修剪樹枝工程導致車流量大，先是發生2輛車擦撞，隨後波及另外3輛車，造成5車連環車禍事故，其中2輛車失控摔落邊坡，駕駛一度受困，造成3人受傷，這起事故也讓國道北上回堵9公里。

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