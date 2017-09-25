史迪奇卡通車GG了！毒蟲隨機劫車擄人 女子跳車逃逸

陳男隨機劫車，車輛翻覆農田。（記者張軒哲翻攝）

2017-09-25 10:05

〔記者張軒哲／台中報導〕史迪奇卡通車GG了！田姓女子昨日傍晚搭乘吳姓男友駕駛的貼滿史迪奇圖案的紅色自小客車，參加廟會活動，途經清水區港埠路與民族路口，吳男下車聊天，尾隨進香隊伍的陳姓毒蟲趁機駕車離去，田女趁機跳車，陳男隨後將車駛入農田，躲入民宅朝警方與屋主制伏，結束一場鬧劇，幸無人傷亡，但紅色史迪奇卡通車傷痕累累，車主跟女友直呼真倒楣，陳男今日被依強盜罪嫌移送。

清水警方指出，24日下午5時左右，陳男吸毒後尾隨廟會遊行隊伍，陳男目光被貼滿史迪奇貼紙的紅色自小客車吸引，發現駕駛座沒人，旋即鑽入駕駛座，坐在副駕駛的田女嚇一跳，質問：「你是誰？」陳男茫然對田女說：「跟我一起去死吧！」隨後踩油門往前開。田女趁著車速緩慢之際，趕緊開車門跳車呼救。

陳男將車開到糠榔一街，因路況不熟又緊張，將車開入農田，車輛四腳朝天，陳男自行脫困後，躲入一旁民宅，屋主報警後，跟隨後到場的警方一同制伏恍神的陳男，陳男被帶到大秀派出所時，還問警方說：「我怎會在這裡？」

警方指出，27歲陳男住梧棲，有槍砲與傷害前科，驗尿後發現陳男吸毒，才會出現一連串脫序行為。

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