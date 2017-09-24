照顧失智父親 他的「手鍊」故事網路瘋傳

配戴圖中手鍊卻隻身一人者，有可能為迷路的失智患者。（蔡姓網友提供）

2017-09-24 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕21號凌晨，蔡姓網友於臉書發文，分享自己照顧年邁父親的心路歷程。沒想到在網路上造成迴響，至今已經有超過7萬人按讚、3萬次分享。

蔡姓網友的爸爸是失智人士，20號凌晨3點多突然失蹤、這已經是他第3度擅自離家。他讓心慌的媽媽留在家先行就寢，他花了1小時在住家附近努力搜尋熟悉的身影，就在想著這樣不行、該去報案時，終於見著坐在路旁椅子上的父親，連忙牽著他的手、一起回家。

網友分享父親配戴的失智愛心手鍊照片，並於文末表示，若見著戴有手鍊卻隻身一人者，「不妨發揮愛心上前關切，也許就能幫助一個失智者回家。」

文章至今已有7.2萬人按讚、3萬次分享，留言更衝破1900則。有人表示「謝謝你的經驗分享...讓大家因為這樣的手鏈幫助更多人」、「曾經知道那種心急如焚的感受，幸好爸爸回來了！」也有網友建議蔡姓網友可以加裝門鎖，讓爸爸別那麼容易跑出去。

台灣目前已有超過26萬失智人口，約每100人就有1人罹患失智症，如家中有失智長者，不妨利用指紋捺印建檔、在衣物上縫上愛心布標、配戴衛星定位器、愛心手鍊等方式，讓失智者在走失時，能夠更容易找到回家的路，減少遺憾發生機會。