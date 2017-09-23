肉身擋逆向酒駕遭撞昏 警所長醒後：不要跟我太太講！

2017-09-23 19:12

〔記者黃文瑜／台南報導〕移工酒駕逆向騎車雙載，竟拒攔檢撞昏攔截點派出所所長！

越籍移工雙載拒攔撿 加速逃逸

今天凌晨，越南籍移工阮男及范男在小吃部飲酒後，逆向騎車行經永康區高速公路旁北上便道，遇到大灣派出所路檢。一名警察上前要攔車，他們卻逆向加速逃逸，前方攔截點的所長邱緯賓見狀，擔心兩人衝撞來車，肉身擋住機車，要騎車的阮男停下，阮男不但沒減速，還直接往邱緯賓身上撞，邱緯賓當場失去意識，所幸急救後恢復，2名越藉勞工則被依妨害公務罪及公共危險罪送辦。

邱緯賓臉部多處撕裂傷、左肩鎖骨骨折，仍住院觀察中，躺在病床上描述事發當時情景，仍不畏懼。

邱緯賓防阻撞上來車 反被直撞

邱緯賓說，當時站在路檢第一個攔截點，其他同事則在約60公尺後的路檢處，見到阮男逆向而來，擔心撞上來車，因此毫不遲疑，就直接擋在前方攔車，想不到阮男沒減速，向他直衝而來，之後的事情，他就都不記得了。醒過來第一句話說，「不要跟我太太講！」

「幸好鬼門關前拉回來了」，邱緯賓的妻子眼眶泛淚地說，凌晨1點多，被醫院通知先生受傷，趕到醫院時，看到他滿臉是血，「心裡很害怕！」不過，警察的工作就是很危險，也希望不要再有酒駕事件發生，目前只盼望邱緯賓能好好休養。

永康分局說，騎車的阮男撞上邱緯賓後，同樣傷重送進加護病房，抽血酒測值為0.155毫克；後座的范男則是輕傷，還站起來繼續跑給警察追，最後仍被逮。

范男向警方供稱，22日晚間9點在附近小吃店喝酒，阮男自認沒喝多少，可以載他返回宿舍，事故發生後因為害怕才逃跑。

永康分局長張榮興說，今年1至8月，永康地區移工酒駕事件就有85件，呼籲企業主能協助宣導移工「酒後不開車」，做好勞工管理。