刑警常丟老母醫院空等 守密半年才敢說辛酸

2017-09-22 23:29

〔記者王捷／台南報導〕台南市警一分局偵查佐黃永泉的母親78歲，因病常出入醫院，但黃永泉半年來常將母親丟包在醫院，母親難過問他上哪去？他總含糊帶過，其實黃永泉為剿滅在屏東的販毒集團，怕母親擔心不敢透露，破案後地檢署希望能保密，讓他成為無名英雄，也讓母親不諒解，直到地檢署頒發獎杯給他，他才向母親真情告白，說出自己對社會的貢獻。

去年警方接獲線報，有毒販從海關夾帶毒品出境到印尼，警方循線得知綽號「阿良」的毒販在屏東一帶活動，名號在南部相當響亮，因此指派黃永泉南下屏東展開調查。

黃永泉的母親年事已高，又罹患大腸癌，那陣子常要到醫院，為了調查販毒集團，他載黃母到高雄的醫院回診、檢查時，常藉故溜走，留黃母獨自在醫院，驅車趕往屏東調查，往往再回到醫院接母親時，母親已經在醫院空等了一陣子。

黃母曾傷心問黃永泉怎麼可以讓她獨自在醫院？甚至罵黃永泉不孝，雖然黃永泉覺得心酸難過，但為了保密，加上不想讓母親擔心，總是說在忙含糊帶過。

黃永泉沒跟母親說的是，半年來他為了剿滅匪徒，只能躲在悶熱的車中埋伏，連休假都回分局辦公，今年5月間，他帶著屏東霹靂小組、刑大等各路幹員攻堅，在歹徒家中起出大量毒品還有槍枝、子彈。

首功黃永泉原本該接受表揚，但地檢署認為還有上游要追查，因此要黃永泉繼續保密，這不僅讓黃永泉在母親面前有苦難言，也讓黃永泉成了無名英雄。

直到近日案情告一段落，地檢署製作獎牌公開表揚黃永泉，雖然母親在台北胞姊家中靜養，無法見面，但他拿到獎牌的第一件事就是跟母親說，他默默對社會的貢獻，在成功之前一個字都不能說，直到現在才是地檢署眼中的「緝毒英雄」，黃母也含淚跟黃永泉說，要他一輩子都有正義感，這才是她的兒子。