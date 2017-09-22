另類反毒！九份山城快閃演出 空拍後製影片上網

基隆地檢署向毒品宣戰，今天下午4點在遊客如織的九份山城「昇平戲院」前舉行反毒宣導活動，30分鐘的快閃歌舞演出，讓觀光客驚豔。（記者林嘉東翻攝）

2017-09-22 18:21

〔記者林嘉東／新北報導〕「有毒快閃，反毒我最大！」

基隆地檢署向毒品宣戰，今天下午4點在遊客如織的九份山城「昇平戲院」前舉行反毒宣導活動，人員隱身群眾間，下一秒快閃登台跳舞、唱歌、演講，30分鐘的表演，讓觀光客驚豔不已。

基隆地檢署與更生保護會基隆分會為了讓反毒意識深入民心，今天挑選遊客眾多的新北市九份昇平戲院前，舉辦「有毒快閃．反毒我最大」反毒宣導活動。

這場沒有舞台、「演員」就隱藏在你我身邊的反毒宣導，利用時下流行快閃表演，期盼引起共鳴，由閃亮街舞揭開序幕，緊接著，更生保護會基隆分會更生輔導員組成的「春風合唱團」與在地九份國小陶笛隊，合作演出精彩曲目，悠揚歌聲洋溢在九份山城中。

而因吸毒在日本服刑10年的更生人李麗玲，也登場演唱宮崎駿卡通歌曲《無論如何》，現身說法向在場遊客分享吸毒的可怕，以及對健康的危害。

活動最後由基隆地檢署檢察長陳宏達與演出演員，合唱紫錐花運動主題曲《明天會更好》，畫下完美句點。

陳宏達說，整個30分鐘快閃表演，全程請新北市刑大支援空拍機拍攝，將後製成快閃反毒影片，上傳YouTube，讓這場快閃反毒訊息流傳出去！