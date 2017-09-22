懷疑偷東西 惡老闆凌虐身障員工遭訴

2017-09-22 11:59

［記者楊政郡／台中報導］台中市黃姓姊弟行徑囂張、擁槍自重，46歲弟弟經營粉圓工廠，僅因懷疑張姓員工（智能障礙）偷藝品（無法證明偷竊），竟像奴隸般將他手銬腳鐐鍊住、毆打、大小便睡覺都受限、當人體菸灰缸、左眼近乎失明，拒絕再給付薪資，虐待長達6個月左右，還持槍恐嚇其家人、強索賠償得逞10萬元；另黃嫌50歲姊姊與也一起恐嚇他人，拒絕分攤商場費用，台中地檢署依槍砲、使人為奴隸、恐嚇等多罪起訴姊弟兩人。

起訴書指出，被告黃嫌（46歲）在彰化花壇鄉經營粉圓工廠，104年起以每月7千元僱用張姓（22歲）智能障礙者，105年2月黃嫌嫌他動作慢、弄壞機器設備，懷疑他偷藝品，竟把張男手銬腳鐐，自己或教唆其他員工用香菸燙、當人體菸灰缸，還用熱水淋小鳥（生殖器），用風管、木棍毆打，導致被害人左眼幾乎失明，晚上就銬在鐵窗旁，機車大鎖扣住頸部，小便就直接拉在褲子上，大便才放人去廁所，把人當畜牲養。

105年7月才提供躺椅給他睡覺，105年底張男父親才強勢接回，但黃開口強索60萬元賠償，事後還不時到張某住處拿出槍械把玩，得逞10萬元後，還是一直出言恐嚇逼迫賠償。

黃嫌姊姊（50歲）原與林男合夥在梧棲區某醫院地下室經營飲料店，生意興隆，黃嫌為獨占經營權，雙方對轉讓權利金有爭執，但還是屈服在黃姓姊弟之下。104年3月林某女兒而在臉書抒發對這些爭執的言論，黃姓姊弟面子掛不住，非常生氣把林某等人叫到住處，又亮槍、拉滑套、出言恐嚇，槍枝指著林某頭部，又說「不然射腳就好」。

黃嫌姊弟惡行不只如此，102年起黃姓姊姊在東海大學商場（由全家便利超商承攬再分租）承租一處攤位，103年5月新年度要談續租及分攤公共開銷，黃女不願意分攤，威脅要把全家超商不當資料洩漏給媒體，對全家超商張姓店長恐嚇「在外面小心一點、我找人堵你」等。

台中檢警在黃嫌住處另查獲他蒐購盜伐檜木3塊、扁柏12塊等，一併依故買贓物及違反森林法起訴。黃姓姊弟全盤否認上述犯罪事實。