王忠義案逆轉無罪 律師：鑑定創造新的「合理懷疑」

2017-09-21 22:51

〔記者吳政峰／台北報導〕王忠義被檢方指控弒母，承審的台中高分院以執行解剖法醫師潘至信說法，認為王母是單純意外落水身亡，21日判王忠義無罪。對此，前北檢檢察官、律師陳重言表示，如果法官有新的合理懷疑，就得依無罪推定原則判刑。

陳重言認為，一審採納法醫首次鑑定報告，判王忠義無期徒刑，二審則改以潘至信證詞，認為王母身上的傷痕可能是失足落水的掙扎痕，判無罪，逆轉的關鍵應在於，潘的證詞創造新的合理懷疑，而其他卷證或鑑定報告無法排除。

陳解釋，新證據不用證明王無辜，只要能證明王母溺斃除了被王殺害，還有別種可能性，譬如失足落水，在不能排除其他可能性下，就算被告的嫌疑重大，基於無罪推定仍得判無罪。

但這個前提必須是鑑定或其他證據沒有發現，並且無法否定的情況下，法官才能採信。

陳重言說，鑑定人只針對屍體證據作結論，譬如檢驗鼻腔蝶竇可看出生前或身後落水，通常不會延伸是誰或不是誰加工所為，法官有義務在判決書中交代為何採納新的鑑定結果，以及如何認定沒有積極證據與被告有關。

他表示，鑑定雖然是門科學，但在我國制度上，鑑定結果對法官並沒有拘束力，若法官的專業素養夠高，也可敘明不採納鑑定的理由，不過目前實務上，法官判決仍多以鑑定報告為主。