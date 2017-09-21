嘉義「韋小寶」醉臥鐵軌 被撞不治

2017-09-21 21:30

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉綽號「韋小寶」的韋柄木（50歲），曾抱瓦斯桶或臥軌作勢自殺，已獲救好幾次，他今天中午12點多黃湯下肚，在工業二路的頭橋平交道臥軌，附近民眾來不及阻止，遭北上3148次電車撞擊拖行10公尺，頭部受重擊而大量失血，送醫不治，事故共延誤3班次列車，下午1點33分恢復雙線通車。

黃姓司機員說，自嘉北站發車，中午12點58分行抵頭橋平交道前，發現有人躺臥軌道，立即鳴笛、煞車，仍來不及而撞上，與列車長下車查看有男子卡在第一節車廂下，趕緊報案；民雄消防分隊獲報馳援，發現男子仍有微弱生命徵象，協助脫困後，送往嘉義基督教醫院急救。

嘉基院方表示，傷者頭部重創，身體、右臂有多處撕裂傷，到院前已無生命跡象，搶救後一度恢復呼吸、心跳，下午3點40分傷重不治。

黃姓男子說，「韋小寶」1年內多次臥軌，今年4月在同一處地點臥軌自殺未遂，被警方依公共危險罪嫌送辦，今午在涼亭喝米酒，大喊「不想去法院」、「要去自殺」等，他以為在開玩笑，孰料韋男真的去做，讓他嚇了一跳，急著要按平交道「緊急按鈕」時，已聽到列車「叭、叭、叭」鳴笛，眼睜睜看著韋男被列車撞擊。

有村民說，韋男父母早逝，與哥哥同住，但兄弟感情不睦，他疑有精神疾病，哥哥也無法控制他的行為，他酒後常胡言亂語，做出脫序行為，並因他姓「韋」，被鄉親暱稱「韋小寶」。

消防人員透露，韋男常自行叫救護車或酒醉路倒被民眾叫車送醫，也曾抱瓦斯桶鬧自殺，上週一才醉倒民雄街頭，孰料今天跑去臥軌，是警方與消防單位的頭痛人物。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆