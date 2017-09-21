膠水被沒收 女學童辱男師「是要黏你雞雞嗎」

2017-09-21 13:30

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名11歲國小女學童，午休時摺紙星星，遭葉姓老師沒收色紙和膠水，未料，女童竟出言辱師「阿是要黏你的雞雞嗎?」老師氣急敗壞要拉女童到辦公室還被踢小腿，一手按著女童肩頸、一手拉女童的手到辦公室，事後惹來女童母親控告傷害、妨害自由，高雄地檢署偵結，認葉師的管教並未逾越學校訂定的教師輔導管教學生辦法，將葉師不起訴。

一名媽媽向檢方提告，今年3月間，她11歲、就讀國小的女兒在學校午休時，因未遵守秩序，葉姓老師勸導不聽，葉師將女童帶往二樓教師辦公室途中，徒手掐住女童後頸，並將其右手抓住，造成女童頸部挫傷、雙肩挫傷，指控葉姓老師涉嫌刑法傷害罪與妨害自由強制罪。

檢方調查，葉師供稱當天是女童午休不睡覺，遭維護秩序的同學告狀說她在摺紙星星，他才留置色紙保管，之後又看到女童在玩膠水，他要女童把膠水交給他，卻遭反唇相譏:「阿是要黏你的雞雞嗎?」

葉師說，他為此才要把女童帶到二樓教師辦公室談，但女童不配合又腳踢他的右小腿。葉師坦承帶女童到二樓過程有用左手放在女童肩頸帶她到二樓。途中，女童在反應會痛，有要他「可以輕一點嗎?」郭姓學務主任在問女童發生過程，女童有笑著說「要黏你的雞雞嗎?」被郭主任說是不適切的言語，要她跟老師道歉，當時女童有翻白眼說「對不起啦!」

女童則供稱她午休在東西被老師都沒收了，有對老師講要塗你的雞雞，也有用腳踢老師的腳，後來被老師帶往二樓辦公室，她會痛有喊救命。

檢方認為，女童是四天後才就醫驗傷，沒有積極證據可證明與葉師有關，且學校訂定的「教師輔導學生管理辦法注意事項」中，對不服管教學生，必要時可強制帶離，尋求校外相關機關協助。是以葉姓老師將女童帶往教師辦公室，雖讓女童產生疼痛不適之感，並未逾越必要之程度，因此將葉姓老師不起訴。