康是公司賣偽藥 公司罰錢、負責人判刑

2017-09-20 14:04

〔記者楊政郡／台中報導〕康是國際有限公司林姓代表人，涉嫌從馬來西亞購入被列為禁藥、含有壯陽成分西藥，然後委託某生技公司填充及調配成「仕康膠囊」、「活力旺膠囊」、減肥食品「粉紅孅萃膠囊」、「蜆精膠囊」，擅自製造上述偽藥，販售給情趣店、個人，聲稱吃了「吓吓叫」，台中地院依違反藥事法判康是公司罰金50萬，判林姓代表人2年，不法所得113萬元沒入。

判決書指出，林男（51歲）102年間在馬來西亞進口的不明藥物，含有禁藥、壯陽西藥等成份，委託不知情的生技公司代工填充為膠囊，取名「仕康膠囊」、「活力旺膠囊」、「粉紅孅萃膠囊」、「硯精膠囊」等對外銷售。有民眾供稱，吃了「仕康膠囊」後確有幫助勃起效果，吃了「粉紅孅萃膠囊」減肥藥則感到口乾、心跳加速、食慾降低等等。

林男辯稱販售的藥品有壯陽及助性效果，不知含有禁藥，進口原料時都有送檢驗合格，後來法令規範檢驗項目增加，有些藥品台灣不能賣，但有客戶要銷往中國和東南亞，會訂購添加禁藥的壯陽藥，另也有重新調製不含禁藥的，但效果差。

合議庭認為，林男明知壯陽藥類緣物等禁止使用，還故意添加於藥品中，且多數藥物是未經核准擅自製造的偽藥，讓不知情的消費者花錢又傷身，犯後又否認罪責，依違反藥事法判刑2年，並追徵犯罪所得113萬餘元，公司判罰款50萬元。