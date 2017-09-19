香港竟然產原油？！警阻企業老闆匯美金

2017-09-19 17:35

〔記者陳恩惠／台北報導〕「投資香港原油物料公司，只需匯款美金3000元立刻回本！」在台北市經營金屬材料行的陳姓中小企業老闆，昨天依例前往公司附近的永豐銀行處理公司帳務及存款時，突然要匯美金到香港，引起銀行員的懷疑，於是進行「關懷提問」時，陳老闆神秘地表示「噓，原油投資啦！」行員私下去電台北市警士林分局後港派出所，表示疑似遇到詐騙案件；警方派員前往，陳老闆支吾其詞交代不清，說得自己也心虛，幾經勸說終於打消「投資」免於被詐。

「警察先生，我們這裡有個熟客要匯美金，有點怪怪的，香港沒產油啊，怎麼投資啦？」後港所的值班台，昨天中午11時20分，轄內熟識的永豐銀行士林分行行員，突然去電報警，他懷疑某位中小企業公司的熟客，應該是遇到詐騙集團了，想偷偷匯美金3000元到香港一個指定的戶頭。

後港所說，當時警員廖展興、何友倫昨天上午9時起，在轄內執行4小時的機車巡邏勤務，接到值班台指示，立刻趕往北市承德路四段的永豐銀行士林分行處理；陳老闆見員警上前攀談，竟然大展防心，對於員警的詢問不予理睬，只願告知自己姓「陳」，其他個資一概閉口不提。

後港所說，經廖、何2員拿出「反詐騙」的功夫，陳老闆終於鬆口，承認日前接獲Line軟體的廣告訊息：「投資香港原油物料公司只需匯款美金3000元即可回本….」由於他對投資不熟悉，卻又信以為真，於是趁著每天例行性前往銀行處理公司提存款、輒支票之際，想以個人帳戶匯款投資看看。

廖、何2員一聽是「Line」軟體的垃圾廣告，立刻研判是詐騙集團亂槍打鳥的手法，一句話問倒陳老闆：「香港什麼時候開始產石油了？」真是一語驚醒夢中人，於是向陳老闆解說，這類的投資，什麼短期獲利等訊息，未循正常途徑散發公開說明書的，大多都是詐騙集團的誘騙手法，陳老闆一聽，立刻取消匯款，也感謝警方和行員的攔阻。

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