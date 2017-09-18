裝潢工飛車搶包 穿同一件T恤露餡被逮

李男同1件T恤穿了1個多月，被警方鎖定行蹤循線逮人。（記者陳文嬋翻攝）

2017-09-18 13:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名李姓裝潢工缺錢花用，竟偷車懸掛贓牌，飛車搶奪阿嬤手提袋，有趣的是，李男沒有其他衣服，同1件T恤穿了1個多月，警方鎖定行蹤循線逮人，李男連落網也穿同一件衣服，罪證確鑿當場啞口無言，警訊後將他依法送辦。

鳳山警方於16日接獲民眾報案，指稱上午8時許於中山路失竊重機車，警方調閱路口監視器，鎖定1名可疑男子影像，發現竊賊於17日凌晨2時至8時許，均在鳳山區三民、中山、維新路一帶閒晃，研判竊賊可能騎乘該部贓車作案。

警方立即編排凌晨勤務，由副所長吳建成便衣埋伏，並配合巡邏警組加強區域巡視，今凌晨6時25分在中山、雙慈街口，查獲李姓裝潢工（43歲）騎乘失竊重機車，卻懸掛失竊贓牌，他坦承於鳳山七成街竊取。

警方逮捕李男將他帶所偵辦，剛好何姓阿嬤（65歲）到所報案，指稱她於17日7時30分在鳳山區華明、光復街口停等紅燈，突遭李男從搶走機車前方菜籃內手提袋，阿嬤當場驚嚇過度，重心不穩摔車，造成腳部有擦傷。

警方指出，阿嬤損失900元，原本想金額不大，當下並未報案，經深思熟慮後，今到所補報案，赫見李男已落網，當場指認李男搶奪無誤，清查李男涉及4件竊案、1件搶案，先將他依搶奪、竊盜罪嫌送辦，全案擴大偵辦中。