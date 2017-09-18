什麼工作2小時薪資4萬以上！

2017-09-18 11:14

［記者楊政郡／台中報導］丁姓男子計畫搶銀樓，在臉書上刊登「徵工作夥伴，2小時領薪4萬以上」，有位張男以暱稱「比快兒」來應徵連繫，丁男告知「撈偏的」，兩人謀議後，由丁男下手行搶銀樓，張男則搭擋掩護，搶到兩條重達19台兩金項鍊，得手後，丁某扯斷其中一條拿半條（約5台兩）交給張某當報酬，其餘丁某變賣得款5萬餘元，兩人被依搶奪罪起訴。

起訴書指出，21歲丁男缺錢，計畫行搶銀樓，今年8月13日在網路「借錢網」以暱稱「曾以為」刊登「徵工作夥伴，2小時領薪4萬以上」，21歲張某看見後以暱稱「比快兒」來應徵連繫，丁某明確告知是「撈偏的」，兩人一番謀議後，同日下午3時38分丁男一人進入台中市后里區復興路某銀樓。

該銀行門禁還算森嚴，客人進、出都需由電門開關鎖，不是可以隨便進出的，丁與張2人得知這個狀況，故意分批進入，當張某與妻子（不知情）要進入，店員幫他們開門之際，以為又有生意上門，鬆懈對丁某的注意力，張某進入後又故意把門推得大開，自己還退到一旁，讓丁某得手2條項鍊後可快速逃出。

當時丁某一進去就要求看粗一點的項鍊，店員給他一條10.5台兩金項鍊，他就試掛脖子上，又要店員拿出另一條8.5台兩金項鍊，拿在手上觀看，此時張某夫妻正要進到店內，店員為他們開門之際，門戶洞開，丁某就趁此時抓了金項鍊就跑，店員追出去已經來不急了。

事後丁某把10.5台兩的一條扯成兩半，一半就給張當報酬，自己則變賣得款5萬餘元。警方根據張某供詞及監視器，不到24小時就逮捕2人。