人肉佔車位理虧... 她改戰國籍：你們台灣都欺負越南

越南女人肉佔位，卻反嗆網友「你們台灣就欺負我們越南的哦！」（圖擷自爆料公社）

2017-09-18 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾為了搶車位，先請人下車佔停車格，被網友稱為「人肉佔車位」，最近又傳出佔車位糾紛，有網友在台中港附近停車場停車，遇到人肉佔位的女子上前勸說，不料女子卻改「戰國籍」，甚至反嗆網友「你們台灣就欺負我們越南的哦！」網友將影片上傳後越南女慘遭其他網友嗆爆。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，昨天下午前往台中港附近停車，車子都已停進半個車格，不料越南女仍不為所動，網友向她勸說，不料越南女竟嗆「我已經佔了啊！」、「人先下來的先停！」此話引發網友不滿，雙方發生爭執。

網友向越南女告知台灣不可以人肉佔位，不料越南女卻反嗆，「你們台灣就欺負我們越南的喔？」隨後還嗆聲稱自己有台灣身分證，要po文網友「快去報警」，網友表示自己相當傻眼。

其他網友幫原po嗆聲，許多人批評越南女「人肉佔位超沒品」、「沒水準+沒知識的人一堆」也有不少人嗆「滾回越南站車位啊！要在台灣就是要遵守台灣的規矩！」、「台灣人欺負越南人？有本事把你的身分證剪掉啊！」、「越南來台灣的也需要再教育，告訴他們不能人體佔車位，否則會開罰」。