女友上吊控愛情騙子 男貼文道歉：一切由我承擔

2017-09-16 16:21

〔記者王善嬿／嘉義報導〕遭38歲蔡姓女友在臉書留千字文，隨後穿紅衣上吊，以死控訴愛情騙子的48歲江姓男子，今天上午重啟臉書帳號，他以「誠摯的道歉」為題貼文回應，整件事的主因是因為他沒妥善處理好，蔡女的控訴一切由他承擔，不會再作任何辯駁，他提及事發後沒有逃避，昨天一直陪在她（女友）身邊直到儀式結束，向朋友商借資助，盡他綿薄（之力）彌補蔡家受到的傷害，還寫3次「對不起」，痛陳是他讓女友失望、沒有好好照顧她等語。

江男臉書全文如下：

「我的心真的好痛、好痛，整件事的主因確實是我沒妥善處理好造成憾事，對於瑋瑋的控訴，一切由我全部承擔，我不會再做任何辯駁，希望不要再傷害到她跟她的家人。

我不會逃避、也沒有逃避，昨天一直守在她身邊直到儀式結束，向朋友尋求商借資助，盡我綿薄所能希望能彌補蔡家受到的傷害，我知道再多的道歉，都沒辦法彌補蔡爸爸、蔡媽媽跟蔡家人失去至親的傷痛，在這裡我要跟你們說：對不起、對不起、對不起。是我讓她失望，是我沒好好照顧她，一切都是我造成的。

我現在能做的，只有陪她走完人生中最後一段路，其他的事現在腦中還是一片空白沒辦法思考，我真的不知道能不能撐的下去。而所有的批評跟指責由我一個人承擔，但請不要騷擾及傷害我的父母、家人跟兒子，他們是無辜的。

另外，對工作上的長官跟同事因這件事造成困擾，在這裡致上十二萬分的歉意。」

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