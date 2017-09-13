政風人員濫調記者通聯 學者批：自以為錦衣衛？

2017-09-13 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕監察院今（13）日通過法務部糾正案，指有政風人員在調查案件時出現測謊、調閱記者通聯紀錄等手段，逾越權限，侵害人民權益與新聞自由，台灣新聞記者協會對此表示，政風人員不能以行政手段侵犯記者新聞自由，「不能讓政風人員倒退回戒嚴時期的做法」。學者也紛紛批評，政風人員的作法已影響媒體與消息來源關係，破壞民主運作，還有人批評「法務部以為自己是錦衣衛嗎？」

台灣新聞記協：做法不能倒退回戒嚴時期

監察院所指的濫權測謊案，包含有政風人員在調查去年6月間的大巨蛋洩密案時，竟利用測謊追查；以及監察院在調查1996年台中女童遭人以竹竿性侵案的檢警缺失時，調查結果遭媒體率先披露，但政風處在調查是否有「內鬼」時，竟調閱記者與林姓調查官的通聯，明顯越權。

《中央社》報導，台灣新聞記者協會會長李清貴對此表示，政風人員基本上只有行政調查權，不能以行政手段侵犯記者採訪的新聞自由，更不該調閱記者通聯紀錄，並指監察院糾正法務部「有維護到新聞記者權益」，「不能讓政風人員倒退回戒嚴時期的做法」。

中正大學傳播學系教授胡元輝則說，不管是檢調或政風人員，在沒合法授權下不能隨意調閱記者通聯，基於保護消息來源立場與精神，調閱記者通聯已影響媒體與消息來源間關係，傷害記者採訪新聞自由權益，破壞民主運作。

中正大學傳播學系副教授管中祥則指出，調閱通聯已影響記者新聞自由權益，他也擔憂若動輒調閱記者通聯，未來可能引發「寒蟬效應」。

銘傳大學廣播電視學系副教授陳光毅也表示，政風人員無權要求記者提供新聞採訪通聯，並批「法務部以為自己是錦衣衛嗎？」對於監察院的調查，他則給予正面評價。