男失控砸車、擋道 「正義魔人」路見不平竟打死他

2017-09-13 13:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市1名自詡「正義魔人」的楊姓男子疑因情緒失控，警方為攔阻楊男將道路淨空、管制，後方車主因此無法通行、塞在半路，27歲黃姓男子正好駕車經過，當時他是塞在車陣中的第一輛車，目睹警方制止楊男的過程中，他疑似不滿楊男行為加上時間被耽擱，從車上拿出金屬球棒教訓楊男，警方見楊男被打倒在地，將他扶起時黃男趁隙又補了幾下，楊男送醫急救7天後宣告不治，桃園地檢署檢察官偵結依傷害致死罪嫌起訴黃男。

據悉，黃男與楊男素昧平生、無冤無仇，黃男聲稱是楊男持鐵棍隨意砸車又攻擊員警引公憤，他是基於義憤才出手教訓。

起訴指出，楊男於2016年7月9日下午4點多，疑因情緒失控持鐵棍砸車，並攻擊獲報趕來處理的員警，警方為攔阻楊男而將桃園區同安街淨空管制，黃男疑因看不慣楊男行為且被困在車陣中，憤持球棒下車走近楊男，楊男見狀高舉鐵棍對峙，黃男趁隙持球棒朝楊男頭部重擊，見楊男向後閃躲他持續攻擊。

警方發現楊男倒地後將他扶起，黃男不管身旁有員警，再持球棒痛毆楊男多下，楊男被打到傷痕累累，頭部、四肢多處骨折引發橫紋肌溶解症、中樞神經休克合併多重器官衰竭，送醫急救7天後仍宣告不治；楊男妻子控訴，丈夫送醫後已意識不清病發燒，醫治後曾一度清醒，曾對她敘述遭黃男持球棒揮擊的經過，頭部被打了好幾下；檢警調查，楊男總計遭連續毆打13下。

黃男供稱，與楊男素昧平生、無冤無仇，只是基於義憤想給他一點教訓；檢察官調閱現場監視畫面，楊男當時持鐵棍砸車、攻擊警方，現場民眾大多在一旁圍觀並未有群情激憤想與警方一同制伏楊男的狀況，顯見楊男行為侵害的人數、侵害的手段不算鉅大，難認有達到「引起公憤」的程度，黃男辯稱激於義憤出手，說詞不足採，另依法醫解剖報告認定楊男死因與遭毆打有明顯關聯，偵結依傷害致死罪嫌將黃男起訴。