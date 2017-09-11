又見安親班狼師 強制猥褻判5年8月

2017-09-11 11:30

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市太平區某夫妻經營安親班，男的輔導數學，女的輔導國語，傳出丈夫102、103年強摸兩名9歲女童胸部及下體，被告矢口否認犯行，被告妻子供稱有學生反映但她認為是誤會，另有名學生家長反映，法官認為兩女童指證歷歷，非親身經歷難以杜撰，判處被告5年8月。

判決書指出，太平區這家文理補習班兼營安親班，被告擔任行政事務並協助輔導數學訂正，妻子則教國語，102年甲女就讀小三下學期某日，年僅9歲，正與同學在安親班玩捉迷藏，甲女當「鬼」數數，其他學生尋找隱蔽處所躲藏，被告將手自甲女上衣領口伸入衣服內，撫摸甲女胸部得程。

102年9月至103年1月，甲女就讀小四上學期，被告正在指導訂正甲女數學作業，甲女坐在教師書桌旁，被告見其他學生均背對教師書桌忙著書寫作業，竟伸手至甲女胸前，隔著衣服強行撫摸胸部。

而在102年乙女就讀小三下學期之某日，被告指導訂正乙女數學作業，乙女坐在教師書桌旁，被告見其他學生均背對教師書桌忙著書寫作業，背對教師書桌書寫作業，被告竟自乙女上衣袖口，將手伸入衣服內撫摸乙女胸部，乙女出手推開，仍不顧乙女反對而強制猥褻得逞。

103年2月初至103年6月底間某日，乙女就讀小四下學期之某日，被告見乙女獨自在一樓小教室，竟將手伸入乙女內褲，違反乙女意願，強行以手撫摸下體，乙女出手推開，仍執意出手而得逞。數日後乙女再次出現該一樓小教室，又將手伸入乙女內褲，強行撫摸下體得逞。

此案被告到案矢口否認，但法官認為對於猥褻行為，2名9歲孩童如非親身經歷，難以如此指證歷歷，且指述具體明確，無不合理，且各種摸胸不同手法都能說清楚，具相當可信性。

審酌此案是乙女在五年級上學期才對父母說出，且告知甲女也有此情形，經乙女父親向甲女求證，甲女始向父母吐露上情，甲女母親也供稱：甲反映不想去這家安親班上課，後來才知道是因為被老師摸的緣故。