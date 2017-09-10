半夜睡不著覺 他居然騎腳踏車外出幹這檔事

2017-09-10 11:54

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名詹姓高職生有收集女性衣物的癖好，專挑顏色鮮豔的內衣褲及火辣的熱褲、小可愛下手。昨日凌晨再次前往七堵區長安街一帶行竊時，被路過的熱心民眾攔下，報警處理。警方將其帶回派出所，起出25件贓物，依竊盜罪將他移送法辦。

詹姓少年的雙親聞訊趕到派出所，替兒子求情，並表示因為對於異性好奇，動手行竊，並無歹意，願意賠償被害人的損失，也會帶兒子去看醫生治療精神狀況。警方聞訊，雖感同情，但是竊盜屬於公訴罪，依法將他移送基隆地方法院少年法庭偵辦。

基隆市警三分局百福派出所9日凌晨1時許接獲民眾報案指出，攔到一個內衣褲大盜騎著腳踏車偷女性內衣褲，但員警到場時，只見報案人與詹姓少年堅持不下，沒有發現內衣褲。眼尖的警員發現他隨身背著一個側背包，請他打開卻遭拒絕，只好先將他帶回派出所偵訊。

詹男抵達派出所後，警員立刻通知其雙親到場，詹男的父母到場勸說後，他才打開側背包，裡面起出25件貼身衣物。

警方調查，未滿18歲的詹姓高職生目前仍在學，未曾與女性交往，專挑深夜至凌晨間，騎著腳踏車外出尋找目標，只要看到顏色鮮豔的內衣褲，或是感覺像是年輕辣妹的衣著晾在戶外，就會伸手竊取，然後放在隨身的側背包中掩人耳目。初步了解，一共有7名被害人，但因為衣物價值不高，決定給少年一個機會，不提出告訴。