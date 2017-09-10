這也告？老毒蟲買毒不成變冰糖 怒告藥頭詐欺

警方查扣安毒，經鑑驗結果竟均無毒品反應且還是冰糖。（記者許國楨翻攝）

2017-09-10 11:37

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓毒品通緝犯上月間花了6萬元購買6兩安毒被警方查獲，結果將毒品送驗後才發現，這幾包安非他命竟均無毒品成分全都是冰糖，氣的怒告對方詐欺，警方上週借訊已在監服刑的游姓女藥頭，她坦承因缺錢才以冰糖假冒安毒販售，這下雖無毒品刑責卻被依詐欺罪嫌送辦。

台中市刑大偵二隊日前追查一起毒品案件，循線在南投縣查獲52歲的黃姓毒品通緝犯，當場在其住處及車內查扣海洛因3包（3公克）、安非他命7包（共計220公克）與吸食器等違禁物，隨即將黃嫌帶回偵辦追查毒品來源。

黃嫌供稱，這些毒品都是供自己吸食，除了海洛因及7包安毒中的其中一包是向蕭姓藥頭購買，其餘的6包安非他命都是向37歲的游姓女藥頭購買，但奇怪的是，經燒烤吸食後卻發現沒什麼提神的感覺，且都變成黑色，懷疑是摻雜其他成分的劣質品。

事後警方將查扣毒品送驗，結果鑑驗結果除了蕭男販售的是「真品」，游女賣的安毒竟均無安非他命且還是廉價的冰糖，顯然黃嫌被騙買到假貨，黃嫌得知花了6萬元竟買到一堆冰糖，氣的遭到賣家詐騙的黃嫌心有不甘，提出詐欺告訴。

警方上週借訊已因毒品案在監服刑的游女，她坦承當初因缺錢以夾鍊袋包裝冰糖假冒安毒，在苗栗縣某摩鐵以每兩1萬元代價賣給黃男6兩，藉以詐財；警方則在訊後將游女依詐欺罪嫌送辦，再繼續追緝另一名蕭姓藥頭。

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