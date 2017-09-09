機車停自家車位被Say No 住戶氣炸提告卻輸了

2017-09-09 16:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市中和區一名林姓男子不滿在車位停放機車、腳踏車遭管委會制止，主張有權利自由使用車位，不滿提告管委會，新北地院認為，社區規約已就停車場使用方式，授權管委會制定停車場管理辦法，林男的車停放在社區內，就應遵守社區規定，因此判林男判訴，仍可上訴。

林男提告指出，104年2月，他向建設公司購買該社區B1三個停車位，但在自己車位上停放機車、腳踏車卻被管委會制止，管委會甚至還發函給新北市政府工務局，要求他改善「一位多停」狀況，他認為車位是自己花錢買的，有自由使用權利，且他停放機車、腳踏車也未超過停車格範圍，質疑管理辦法為管委會自行制定，未經過區分所有權人會議通過，主張無效。

管委會則表示，社區停車場管理辦法第7條規定，「一個汽車停車位，只能停一部汽車或一部250CC的重型機車」，但林男卻在一個車格內同時停放汽車與機車或腳踏車，或停放多台機車，為維持社區秩序與其他住戶權益，必須制止林男的違規行為，強調104年5月，社區區分所有權人會議已通過此管理辦法，住戶規約也就停放車種的管理方式授權管委會制定，不以區權會議通過為生效要件。

法官認為，該建物使用執照規定B1讓汽車停放，自有意排除停放機車與腳踏車，而社區停車場管理辦法符合B1原先的規劃使用目的，又該停車管理辦法是社區規約合法授權由管委會訂定，林男的車停放在社區內，自應受社區規範約束，認定主張無理由，予以駁回。