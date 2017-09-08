網拍中古車全台騙透透 20餘被害人被詐逾2千萬

2017-09-08 15:15

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團涉嫌在知名「8891」汽車交易網站刊登販售超低價高級中古汽車廣告，吸引被害人主動聯繫後，先後假扮車商、會計師、代書、保險人員等身分，寄給人頭帳戶，要求被害人將車款匯入帳戶，卻馬上偷偷以網路銀行轉帳方式，取走款項，今年至今全台至少有20餘人受害，金額逾2千萬元，刑事局偵九大隊第三隊今天宣布逮捕旗下車手、人頭戶等16人到案。

警方表示，近期發現有詐騙集團於知名「8891」汽車交易網站刊登販售超低價高級中古汽車，俟吸引被害人上門後，由一線機手假扮車商詐騙被害人支付訂金，再由二線機手假扮會計師、代書或保險人員等，先將人頭金融帳戶的存摺、印章及提款卡等寄給被害人，佯稱交易流程需辦理公證過戶或做假帳務等話術，讓被害人誤認自己持有中古車賣家銀行交易工具，應能以低價購得車輛。

故被害人未看車即匯出大筆金額購車款至人頭金融帳戶，但購車款隨即遭網路轉帳至其他銀行帳戶，人頭戶本人再至臨櫃提領走大額贓款。

警方經報請台中地檢署檢察官陳隆翔指揮偵辦，今年6月及本月先後執行拘提查緝，在基隆、台中、南投、高雄等地共查獲人頭戶暨車手男子李明憲等共16人到案送辦，查扣行動電話等贓證物，並持續追查其他上游犯罪集團成員。

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