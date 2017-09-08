20歲渣男性侵小六女生判7年6月

2017-09-08 12:04

［記者楊政郡／台中報導］20歲莊男（綽號阿明）涉嫌性侵小學六年級女生，到案後坦承性交，雖辯稱不知道女生才13歲，卻無視女生當時大喊「不要」，以手推開、以身體掙扎抵抗，將女生纖細雙手以右手抓住高舉過頭，強押床上性侵得逞，台中地院判刑7年6月，此案仍可上訴。

判決書指出，105年5月12日下午1名小六女生因離家出走，隨友人到莊男住處，小六女生表示肚子痛，莊某竟利用友人暫時外出，口頭安撫，又伸手撫摸女生腹部，一路撫摸到陰部，女生雖抵抗並拉住其手，企圖不讓其繼續撫摸，但體力上抗拒不了，莊男仍繼續撫摸、脫掉女生短褲及內褲，女生高喊「不要」、一直以手推開及以身體掙扎抵抗，雙手抗拒，不料纖細的雙手，抵不過男子一支右手，莊男將女生雙手高舉過頭後強壓在床上性侵得逞。

被害的小六女生當天就以手機發送求救訊息向大姊、二姊求助，姊姊帶員警抵達將小六生帶走，被害人在途中才將上情告知警方。

被告到案後，並不否認兩人有發生性交行為，卻辯稱不知她才13歲，但女生講說當時認識，沒說幾歲但有說讀小六。

法官認為被告不尊重女生，不僅是年紀問題，不顧女聲喊「不要」，以手推開、以身體掙扎抵抗，還以強勢體力強押女生就範，觸犯妨害性自主姦淫幼女罪明確。

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