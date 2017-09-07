「豬骨摻人骨」造6100具假死人 課員貪污判12年

2017-09-07 18:26

［記者黃捷／台北報導］新北市八里區公所2014年爆發「豬骨混充人骨」弊案，課員連龍得共計取得75萬不法所得，放水讓典固人文公司浮報6104具「假死人」，詐騙遷葬補助1628萬餘元。士林地院審結，依貪污罪判刑12年，褫奪公權5年，可上訴。

判決指出，新北市地政局辦理「台北港特定區區段徵收開發公共工程案」，2012年開挖八里廖添丁廟後方土地時發現大量無主墳，包商遂找來典固公司負責辦理起掘、遷葬事宜。

典固負責人林功輝擔心骨骸數量不多，所得工程款恐不敷成本，遂指示員工曾姓夫婦四處蒐購廢棄豬骨，部分灑在工地內佯裝屍骨，部分則直接混入骨袋中，送往火葬場焚燒、裝罐。

由於每具屍骨必須拍攝起掘過程，並登記經緯度及工程編號，工地人員也會把已掘起的屍骨，重新丟進工地，重新拍攝並給予新的編號，以此方式造假。

殯葬補助審核則由連龍得負責，他藉此職務之便，5度向林功輝收賄，林為讓審核過程順利，盡速取得工程款，總共交付70萬元給連，另還多次招待連喝花酒，連龍得還另還向廠商詐取租車費及油資5萬元。

連龍得皆否認犯行，連辯稱他沒有驗收權力，且勘驗骨灰罈時也有其他課員在場，他只是因經濟困難，才向林借錢。

不過課員證稱，因連龍得較懂殯葬事宜，主要由他查驗，並向廠商提缺失改善，印象很深刻的是，連曾在勘驗時向廠商表示「要燒白一點」、「這沒有洗乾淨」等，法官據此認定連確實有主導權。

合議庭比對工地、火葬等人員供詞，認定典固公司全案共報驗6665具骸骨，其中有6104具混入豬骨，但因無法證明混充比例，全依5比5計算，總計詐領補助款1628萬5420元。

士林地院依5次不違背職務收賄罪、1次利用職務機會詐財，判連龍得44年5個月，應執行12年徒刑，褫奪公權5年；依詐欺取財罪判林功輝、曾姓夫婦各3年徒刑；另依詐欺取財罪判2名工地人員各1年10月徒刑。