北市公車撞晨運老夫妻 一死一傷

2017-09-07 11:01

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區今晨發生公車撞行人的重大交通意外事故，一輛大都會客運行經信義區信義路、松仁路口轉彎時，不慎撞擊早上運動的一對翁姓老夫妻，導致一死一傷，當中老婆當場傷重失去生命跡象，經送醫搶救仍回天乏術。

警、消調查，今天上午6時10分，信義區信義路交松仁路口，一輛大都會客運不慎撞到這對老夫妻後，73歲老公，意識清醒、左手肘擦傷，而約60歲老婆則當場傷重OHCA，均送往北醫救治。

目前警方封鎖現場帶回公車司機製作相關筆錄，並調查肇事原因釐清責任歸屬。