獨家》DVD出半小時就盜PO…霹靂布袋戲求償 男大生GG了

2017-09-07 00:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕19歲郭姓大二學生以電腦設備將《霹靂天命之仙魔鏖鋒》DVD轉檔後，將影片PO上網供瀏覽，近1年來造成霹靂多媒體近億元損失。雲林檢警傳訊郭男到案，他坦承犯行，訊後依違反著作權法移送，郭男恐將面臨鉅額求償。

霹靂布袋戲賴姓法務專員去年發現，有人在知名網站「伊莉論壇」上傳當週發行的布袋戲影片，甚至新片才推出半小時就被盜PO上網，造成公司極大損失，經半年多蒐證後才提告。

霹靂國際多媒體副總經理許煌銘指出，他們掌握伊莉論壇布袋戲下載區版主，每週五

霹靂國際多媒體發行新片時，就會將布袋戲破解上傳至伊莉論壇，供不特定人觀看下載，因伊莉論壇屬於境外公司，外掛在Google網站雲端，無法查獲版主IP位置。

許煌銘強調，《霹靂天命之仙魔鏖鋒》DVD系列都是利用超商通路販售，但網站搶先將當週發行新影片PO出供人免費瀏覽，每集點閱人數都破萬，甚至超過2萬人次，初估損失近億元。

全案經雲林檢警合作，取得美國Google總公司提供「種子散佈者」IP位置，查獲版主就是郭男，傳訊到案並坦承犯行，辯稱基於好奇、耍帥心態，在超商購買新片後利用電腦轉檔工具，將影片從DVD光碟中獨立分離PO網免費供人瀏覽，沒有收費。

霹靂公司強調，郭生行為嚴重違反著作權法，且造成公司嚴重損失，除了提告，並將對行為人提出合理賠償，也呼籲戲迷及網友，根據著作權法，裁圖、剪接影片放到公開場所、網路分享，都構成侵權，何況全片播放！尤其把最新劇集公開在網路上播映，甚至私下連結，供下載全部影片，公司為維護權益會訴求提告、求償等司法途徑，不容輕忽。