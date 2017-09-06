低價揪團購奶粉尿布 「團媽」涉詐6800萬

2017-09-06 17:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕又傳團購詐騙新手媽媽和疼孫阿嬤！孕有7歲兒子的周姓女子，在網路便宜販售嬰兒用品與奶粉，並推銷給7、8個不知情的網紅團媽，周女自今年6月起，明知無法出貨，仍持續詐稱貨源充足收訂，高雄市刑大科偵隊今天逮人送辦，初估被害人有上百人，詐騙金額多達6800萬元。

不過，周女居無定所，檢方聲押但裁定20萬元交保。周女（37歲）則辯稱經營不善、週轉不靈，才會挪用向團媽和網友下訂的錢，警方估計，7、8月的數十名被害人，就下訂付款上千萬元，但等不到奶粉、尿布等嬰兒用品交貨，紛紛報警和打165防詐專線，轉由高市刑大科偵隊成立專案小組追查。

高市刑大會同刑事局偵九大隊調查，周女在臉書暱稱「庭伃」，自102年起就在臉書以不符成本的低價，招攬成員團購嬰兒奶枌、尿布等商品，再以LINE和臉書傳訊，聲稱比市價低於2、3成優惠，要求「先付款，後出貨」，下訂後3、4個月可出貨。

被害人爭相訂購，還以為撿到便宜，不料，今年8月起出貨陸續傳出異常。警方還查出，周女還與薛姓、梁姓等網紅「團媽」合作，每個粉絲團都有超過30個客戶，團媽損失慘重，團媽薛女更受騙匯了3200多萬元，卻不見運來貨品。

警方將傳上游供貨廠商，以釐清案情，不排除還有共犯。周女則否認詐騙，辯稱週轉不靈；此外，薛姓、梁姓等團媽也被質疑是詐騙共犯，網友紛紛要求退款，甚至到派出所提告。但團媽喊冤說，自己也是受害人，被周女所騙，警方將釐清周女與團媽間的關係。

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