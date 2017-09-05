三重信義公園遊民命案 嫌犯落網

2017-09-05 21:55

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重信義公園今日下午發生殺人案，37歲的蔡姓遊民疑不滿女友被54歲的黃姓遊民搭訕，2人發生肢體衝突，黃男竟拿出水果刀，朝蔡男背、腿部揮砍多刀，導致蔡男當場血流如注，現場血跡長達8公尺，送醫後不治身亡，黃男則帶著兇刀逃逸回五股住處，警方地毯式搜查5小時，將黃男逮捕到案。

警方調查，蔡男與女友居無定所，常以信義公園為家，但蔡男酒後時常打黃男出氣，今日下午3時許，蔡男以黃男搭訕詹姓女友為由，痛毆黃男，連一旁民眾制止也不停手，積怨已久的黃男竟持預藏的水果刀，將蔡男壓倒在地，發狂猛刺蔡男背、腿部，導致蔡男失血過多，到院前身亡。

目擊民眾表示，蔡姓死者常待在信義公園飲酒，今日下午喝了一罐含有酒精的提神飲料之後痛毆路過的黃男，一旁民眾詢問緣故，蔡男也只回：「他趴哇七仔！」最後黃男不堪毆打，突然拿出水果刀刺向蔡男，再將蔡男壓在地上狂刺數刀，滿地鮮血，直到民眾報案才帶著兇刀逃逸。

警方表示，黃男犯案後帶著凶器逃逸，因詹女也不認識黃男，案情一度陷入膠著，經過5個小時地毯式搜索比對，今晚8時在黃男位於五股登林路住處將他逮捕，黃男坦承犯案，並供稱不認識詹女，根本不可能搭訕她，因蔡男時常毆打他出氣，他積怨已久，才憤而行兇，警方訊後依殺人罪嫌將他移送法辦。