郭董昔迎關聖帝君來台曾引炸彈客覬覦 警：目前沒維安情資

鴻海董事長郭台銘（橘衣者）向主委江清秀（前排右1）提議，禮請中國祖廟媽祖金身蒞台繞境祈福，媽祖聖駕將於23日成行，繞境台灣北北基等地祈福。警方表示，目前沒接到任何維安情資。（記者吳仁捷翻攝）

2017-09-04 20:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕鴻海董事長郭台銘102年3月以專機從中國山西運城關聖帝君祖廟，迎來「軟身關聖帝君神像」抵台展開21天遶境祈福；但遶境駐駕新北市土城時，炸彈客胡宗賢供稱因討厭郭台銘及企圖放空台股指數期貨，當年4月竟夥同共犯朱亞東，在高鐵列車及時任國民黨立委盧嘉辰土城服務處，各放置2個行李炸彈，幸未釀災，這次郭董再促成媽祖宗教交流，不免讓外界憂心再度淪為歹徒目標。

新北市警察局保安科說，目前沒接獲任何情資，因宗教交流是民間主導，警方將視情況，給予適當的維安、交通指揮等協助；但為免發生搶鑾轎等失控情事，警方將與廟方協調，預置各分局的刑事、制服警力陪同遶境或蒐證，預防不肖份子滋生事端。

檢方當年偵辦時指出，44歲的胡宗賢自製行李炸彈，藉由定時器引燃藏在行李箱內的汽油彈，如果激化氰化鈉與鹽酸反應產生致命氰化氫毒氣，將造成慘重死傷；最高法院去年審結高鐵及盧嘉辰服務處炸彈案，依殺人未遂罪分別判處被告胡宗賢20年、朱亞東10年6月有期徒刑定讞。

慈惠宮主委江清秀說，郭台銘篤信關聖帝君及媽祖，這2大信仰都是台灣重要的漢民文化代表；他相信祖廟媽祖20年後再度來台，是台灣宗教盛事，廟方連日來就祖廟媽祖巡安新北等地與新北市政府等單位召開跨單位協調會，將提出維安等需求，力求活動全程平安、祥和。