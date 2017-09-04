警開槍打死逃逸外勞 檢方解剖越勞遺體 發現17個彈孔

死者妹妹（左）在靈前幾度哭癱。（記者蔡彰盛攝）

2017-09-04 17:44

〔記者蔡彰盛、姚岳宏／綜合報導〕越南籍逃逸外勞阮國非遭竹北警局警員陳崇文近距離連開9槍致死，阮男全身多達17個彈孔，下午新竹檢警解剖遺體，阮男妹妹淚流不止，透過友人強調「槍傷集中在腹部，連開9槍，會不會太過份了！」

此案是新竹縣竹北警分局鳳岡派出所警員陳崇文上月31日獲報有人偷車，前往現場發現27歲越南籍逃逸外勞阮國非全身赤裸坐在小貨車裡，陳員喝令阮男下車，不料阮男持石頭襲警並踢傷協勤李姓民防人員，還企圖搶奪警車，陳員在距離5公尺處連開9槍，阮男腹部及左腳至少遭擊中6槍後仍頑強反抗，還鑽進車底，傷重昏迷，經送醫急救後，因失血過多宣告不治。

新竹檢警下午由法醫研究所派X光車到竹市殯儀館，在解剖前先行照X光，確認身體是否殘留子彈及位置，以及再行解剖確認傷勢，初步發現死者傷勢左腳1槍，另5槍集中在腹部，全身共達17個彈孔。

阮國非妹妹在靈堂不斷哭泣，死者友人表示，阮男妹妹說哥哥雖是逃逸外勞，偷車有錯，也打傷義警，但警方朝他的要害連開這麼多槍，已經超過一般合理、合法的範圍，要求檢方查明哥哥死因。全案由檢方調查當中。

「台灣移工聯盟」等團體今日出面聲援，到警政署前召開記者會，質疑警方用槍時機及執法過當，警政署由國際組外事科長陳鴻堯出面接受陳情，表示已進入司法程序，警方會全力配合調查，也會協助家屬及越南駐台辦事處處理後續事宜。