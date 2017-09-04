北捷A級車站廣告招租爭議 北市議員告柯文哲圖利

無黨籍台北市議員李慶元，今天向台北地檢署按鈴告發，指控台北市長柯文哲及北捷高層涉嫌圖利廠商。（記者錢利忠攝）

2017-09-04 16:16

〔記者錢利忠／台北報導〕無黨籍台北市議員李慶元指控，台北捷運公司標租忠孝復興站等4處A級車站廣告，發生得標廠商涉影響採購公正的違法行為，台北市長柯文哲沒深究，還採北捷建議與該廠商簽約，疑圖利廠商上億元；李慶元今天下午向台北地檢署按鈴告發，控告柯文哲、北捷董事長董瑞斌、北捷總經理顏邦傑等3人涉背信、瀆職及圖利等罪。

李慶元指出，包括台北車站、忠孝復興站、市政府站、西門站等4座北捷A級車站，全由新極現廣告公司得標，其接獲其他參與標案的廠商檢舉得知，8月1日投標前夕，新極現高層主管密約另一家參與招標的廠商快易通國際媒體公司代表，在北市六福皇宮咖啡廳會面，雙方論及4個站的投標方式、意願及標價等內容，足以影響招標公平及採購公正。

李慶元表示，北捷接獲廠商檢舉事證後，不但沒積極查證，也沒送交政風處調查，還遮掩重要事證，以有利於新極現的說詞簽報市府裁決，既不想負責任，還拿市府高層背書，意圖袒護新極現能順利簽約。

李慶元說，今年8月25日，柯文哲在北捷的府簽公文上，以台北市長之位批示「依法進行，不必受民意代表干擾」，形同公然指使北捷、政風處、法務局等單位，無須理會議員的監督職權；為此控告柯文哲等人涉圖利等罪。

新極現日前則發聲明指出，公司向來奉公守法，不可能有任何違法行為，北捷A級車站廣告標案是資格標加價格標，絕不可能有任何容任投標廠商違法得標空間；該不實指控已對公司名譽造成嚴重損害，外界勿再散播不實誹謗言論，否則將對散播不實指控人士依法追訴法律責任。