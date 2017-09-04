職場霸凌惹殺機 工廠司機砍死幹部逃死刑

仁武莊姓工廠司機砍死幹部逃死刑。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-09-04 14:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄仁武區工廠王姓組長今年3月遭離職司機砍斷手臂送醫不治，莊姓凶嫌被依殺人罪起訴，法院採認被告有被「職場霸凌」情事，橋頭地院依殺人罪判處莊男14年6月，褫奪公權8年。

31歲莊嫌去年7月到職，多次與組長王男口角，莊3月16上午7點50分許，莊回工廠辦離職，從車內取出開山刀，猛砍王男背部及手腳，其中一刀直接砍斷左臂，現場血流如注，王男送醫不治。

法院針對莊所受「職場霸凌」深入調查，莊自陳因到職7個月雙方長期不睦，常被王當軍中菜鳥般教訓，常氣到睡不著，「到底是什麼地方讓他看不順眼」連辦離職還要被罵，因而憤而行凶。

法院傳訊公廠多位員工，發現雙方常因工作上接觸而有不快，雙方長期在工作上因誰先使用吊車等問題而發生口角爭執，莊不堪其擾，在未找到工作前就自動辦理離職，認定「被告此部分主張應與事實相符，足堪採認」。

但法院仍認定被告是預謀攻擊被害人，並非臨時起意，但念被告始終對攻擊被害人犯案情事坦承不諱，犯罪動機，並未伴隨其他不法目的，依殺人罪，處有期徒刑14年6月，褫奪公權8年，全案可上訴。