9/2 大福彩、大福獎均摃龜 今彩539頭獎開出2注！

2017-09-02 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月2日）開獎的第106000070期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000210期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，由新竹縣竹東鎮上館里中豐路二段139號1樓的「一六八商行」及桃園市桃園區同安里南平路235號1樓的「廣明商行」開出。

第106000070期大福彩中獎號碼為：「02、07、11、15、16、23、33，特別號25」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共61注獲得，每注可得4000元；肆獎共1386注獲得，每注可得400元；普獎共1萬96注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注獲得，每注可得10萬元。

第106000210期今彩539中獎號碼為「04、10、18、19、37」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共504注獲得，每注可得2萬元；參獎共8400注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8874注獲得，每注可獲得50元。

第106000210期39樂合彩中獎號碼為「04、10、18、19、37」，四合共27注中獎，每注可得21萬2500元；三合共539注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬322注中獎，每注可得1125元。

第106000210期3星彩中獎號碼為「276」，正彩共20注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000210期4星彩中獎號碼為「5207」，正彩共19注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」