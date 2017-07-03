黃麟凱判死定讞 最高院：無從迴避死刑結果

2017-07-03 12:26

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院上午公布黃麟凱死刑定讞判決理由指出，黃案發時潛進王姓前女友家中，臨時起意殺害王母，雖還未達到判死地步，但黃接著絞殺王女，則有縝密計畫，殺害王女前，還強制性交，已泯滅人性、罪無可逭，合議庭無從迴避死刑結果，因此只能判死。

最高法院指出，黃麟凱絞殺王母，雖然殺意堅決，手段冷酷，但黃是潛進王女家中，剛好碰到王母，才臨時決定殺她，因此維持高等法院更一審見解，黃殺王母部分，判處無期徒刑定讞。

至於殺害王女部分，黃凱麟犯案前就已詳加計畫，還把事先購買的童軍繩帶進王家，等王女回家後，先對她強制性交，再拿剛剛用來絞殺王母的童軍繩勒死王女，最高法院認為此部分罪責惡性重大，已達泯滅人性程度，綜合考量各項有利、不利於黃的量刑參考因子，必須判處死刑。

23歲的黃麟凱，服役時不滿王姓前女友堅決分手，王女並向黃男索討20萬元借款，2013年10月1日下午，黃男戴頭套潛入王家，先用童軍繩絞殺王母，埋伏屋內伴屍1小時，再逼下班返家的王女打「分手砲」後，用童軍繩將她勒死。

黃男行凶後逃到頂樓水塔旁藏匿4個多小時，仍被警方逮獲，黃男落網時提到王女，還冷冷回答：「勒到她的鼻血都噴出來了！」令人不寒而慄，一、二審和更一審都判黃男死刑。