北市7旬翁迷途大半月 警消今在山中找到隨身物

2017-07-01 16:15

［記者陳恩惠／台北報導］家住台北市北投區的72歲林姓老翁，上個月15日下午在北投公園附近迷途，家人四處協尋，北市警方及消防局人員根據民眾通報「疑似在登山口見到過！」今天清晨持續搜尋，中午終於傳來好消息，在北市中正山區的登山步道上，發現疑似林翁隨身攜帶的雨傘，以及疑似他所穿著的拖鞋，家屬在臉書連連更新搜尋進度，警消也不放棄希望，午後持續在北市東昇路的登山步道加強搜尋。

北市消防局第四救災救護大隊北投中隊秀山分隊日前據報，聯合北投警分局大屯派出所女警林韋葶及保七總隊第四大隊等相關人員，共同組成搜救隊，今天上午7時56分根據民眾線報，疑似在北投東昇路看見林翁的蹤跡，搜尋3小時後，果真在中正山區的登山步道發現疑似林翁的藍白拖及花傘。

警方表示，72歲的林輝煌這個月15日下午3時餘，從台北市北投區中山與光明路一帶的住處離開就毫無音訊，由於他近來診斷出初期失智症狀，且自身患有糖尿病需每日需注射胰島素，已失蹤達16天，家人擔心他在未注射胰島素的情形下，可能會危害性命，盼社會大眾共同關心，幫他找到回家的路。

根據家屬提供資訊，林翁身高178公分體型健壯，雖不識字、只會講台語，但聽得懂國語，通常外出會採取步行或是搭乘計程車，走失當晚身穿白色背心、黑色及膝短褲、藍白拖，習慣將背心捲到胸口露出肚子，肚子和手臂上有整片的刺青。

老人福利聯盟表示，林翁因為6月12日看病確認罹有失智症，家人正為他申請預防走失手環中，但15日林妻因舊疾復發到醫院急診，獨留林翁自己在家，下午返家驚見林翁走失的憾事，家屬焦急的心情與日俱增，呼籲大家一起留意，共同關心，若發現有疑似的失蹤者，請撥打失蹤老人協尋專線（02）25971700。